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«الصحة» تعلن عن 217 حالة إصابة وآلية جديدة للإعلان عن الحالات

Time منذ 12 دقيقة
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«الصحة» تعلن عن 217 حالة إصابة وآلية جديدة للإعلان عن الحالات

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 386 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، مؤكدًا على توقف نشر حالات الإصابات اليومية بكورونا، والاكتفاء بنشر استعراض أسبوعي للمؤشرات.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن وجود تذبذب في الإصابات في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتًا إلى أنه كان هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع؛ بعد الأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

abdul
" ويفضل الكثيرون تعليق الميداليات أو السبحة أو معطرات الجو ..." اكيد المرور بيدرجها ضمن مخالفات السير وعليها عقوبة ١٠٠ ريال في المخالفة الأولي، وتتضاعف عند التكرار .
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، عدد الإصابات في تناقص ملحوظ ، بفضل الله ورحمته .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو خالد
وبالشكر تدوم النعم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدوام لله ..
نادر
غريبه رد قذر يمثل صاحبه... لكن ما اعتقد انه نصراوي.. ممكن مندس

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