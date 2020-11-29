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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8,708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، وصناعة الورق، وجزيرة تكافل، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم الأندلس، وتهامة، وعسير، وساب، والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وسيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والدوائية، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19,920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.

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أحدث التعليقات

abdul
" ويفضل الكثيرون تعليق الميداليات أو السبحة أو معطرات الجو ..." اكيد المرور بيدرجها ضمن مخالفات السير وعليها عقوبة ١٠٠ ريال في المخالفة الأولي، وتتضاعف عند التكرار .
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، عدد الإصابات في تناقص ملحوظ ، بفضل الله ورحمته .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو خالد
وبالشكر تدوم النعم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدوام لله ..
نادر
غريبه رد قذر يمثل صاحبه... لكن ما اعتقد انه نصراوي.. ممكن مندس

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