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"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ

Time منذ 54 دقيقة
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"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني هنا الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 16 / 5 / 1442هـ .

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارساً للعمل الدعوي، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العاميين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشياً مع مكانة المملكة ودعاتها.

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أحدث التعليقات

abdul
" ويفضل الكثيرون تعليق الميداليات أو السبحة أو معطرات الجو ..." اكيد المرور بيدرجها ضمن مخالفات السير وعليها عقوبة ١٠٠ ريال في المخالفة الأولي، وتتضاعف عند التكرار .
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، عدد الإصابات في تناقص ملحوظ ، بفضل الله ورحمته .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو خالد
وبالشكر تدوم النعم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدوام لله ..
نادر
غريبه رد قذر يمثل صاحبه... لكن ما اعتقد انه نصراوي.. ممكن مندس

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