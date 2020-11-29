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بالفيديو.. تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين منذ خمسينيات القرن الماضي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين منذ خمسينيات القرن الماضي

علي القحطاني (صدى):
سرد مقطع فيديو تسجيلي، أبرز محطات كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بدايةً من إصدار مجلس الوزراء القرار رقم {٩٧ } في الأول من ربيع الثاني ١٣٨٠ من الملك سعود- رحمه الله- بنقل إدارة الشؤون الرياضية التي أنشئت في عام ١٩٥٢ من وزارة الداخلية في مكة المكرمة إلى وزارة المعارف في الرياض بمسمى اللجنة الرياضية العليا.

واشتركت المملكة ، في أول دوري في تاريخها في عهد الملك سعود رحمه الله، في دورة بيروت العربية لعام ١٩٥٧/١٣٧٧، بفريق كرة القدم، وفريق تنس الطاولة، وبعد عودة البعثة، استؤنف الدوري في عام ١٩٥٧، وقسم إلى قسمين.

ويعد القسم الأول هو ‏الدوري العام، على كأس الملك الذهبي ، ودوري الوطنيين على كأس ولي العهد الفضي، وحددت إدارة الشؤون الرياضية بقرارا بالسماح لخمسة لاعبين أجانب فقط للعب مع الفريق في المباريات.

ويعتبر تدويل كرة القدم، وتشكيل الاتحاد السعودي أحد اكبر الإنجازات التي قدمتها إدارة الشؤون الرياضية، في عهد الملك سعود؛ ففي عام ١٣٧٩/١٩٥٩ ، قبل اتحاد كرة القدم عضوا في الاتحاد الدولي، وأصبح فيما بعد عضوا في الاتحاد الآسيوي، ثم عضوا في الاتحاد العربي لكرة القدم.

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أحدث التعليقات

abdul
" ويفضل الكثيرون تعليق الميداليات أو السبحة أو معطرات الجو ..." اكيد المرور بيدرجها ضمن مخالفات السير وعليها عقوبة ١٠٠ ريال في المخالفة الأولي، وتتضاعف عند التكرار .
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، عدد الإصابات في تناقص ملحوظ ، بفضل الله ورحمته .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو خالد
وبالشكر تدوم النعم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدوام لله ..
نادر
غريبه رد قذر يمثل صاحبه... لكن ما اعتقد انه نصراوي.. ممكن مندس

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