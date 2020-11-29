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منظر جميل من المسجد النبوي الشريف قبل حوالي 35 عام
منذ 42 دقيقة
537
(صدى):
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أحدث التعليقات
كلهم كلاب ذا و ذا بس كلب تعرفه ولاكلب تجهله
سحس
أنه الزعيييم يا سادة
نجاة محمد
يا حليلة هو و ابنائة ربنا يحفظهم
الله يرحمها ويغفر لها
زعيم اااسيا
ابو سلطان انت من ضحايا المريسيل وضحك عليكم النصر بيكوش على البطولات والحقيقه كوشة البطولات بس خانه التعبير
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