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القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض

Time منذ 52 دقيقة
Views 1546
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض

سعيد العجل (صدى):
على خلفية ما نشرته " صدى" عن ترويع أحد الأشخاص للمارة بسلاح رشاش ، فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ، من القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر.

ومن جانبه ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن - في العقد الثالث من العمر-، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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شاهد لحظة ترويع أحد الأشخاص للمارة بسلاح رشاش في الأفلاج

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أحدث التعليقات

كلهم كلاب ذا و ذا بس كلب تعرفه ولاكلب تجهله
سحس
أنه الزعيييم يا سادة
نجاة محمد
يا حليلة هو و ابنائة ربنا يحفظهم
الله يرحمها ويغفر لها
زعيم اااسيا
ابو سلطان انت من ضحايا المريسيل وضحك عليكم النصر بيكوش على البطولات والحقيقه كوشة البطولات بس خانه التعبير

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