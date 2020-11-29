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صدور تقرير نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة

Time منذ ساعة
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صدور تقرير نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة

الرياض (صدى):
​أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأحد، في بيانٍ مشترك نتائجَ مشروع "عابر"، ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي لساما ومصرف الإمارات المركزي.

وأطلق البنكان المركزيان مشروع "عابر" كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال؛ تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC)، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها ، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين ساما ومصرف الإمارات المركزي، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

وعلى مدار عام كامل، تم تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، كما تم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع "عابر"، والذي تهدف من خلاله ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأكدت ساما ومصرف الإمارات المركزي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.

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أحدث التعليقات

كلهم كلاب ذا و ذا بس كلب تعرفه ولاكلب تجهله
سحس
أنه الزعيييم يا سادة
نجاة محمد
يا حليلة هو و ابنائة ربنا يحفظهم
الله يرحمها ويغفر لها
زعيم اااسيا
ابو سلطان انت من ضحايا المريسيل وضحك عليكم النصر بيكوش على البطولات والحقيقه كوشة البطولات بس خانه التعبير

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