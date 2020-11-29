بالفيديو.. CNN: ترامب قد يتمكن من البقاء في منصبه دون الفوز فعليًا بالأصوات

واشنطن (صدى):
قال الإعلامي بقناة "CNN" الأمريكية فريد زكريا، إنه من الممكن أن يبقى الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، في منصبه دون الفوز فعليًا بالأصوات.
وأضاف، خلال برنامجه "فريد زكريا جي بي إس الأسبوعي" المذاع على قناة CNN، أن نظام انتخاب الرئيس في أمريكا معقد، لأنه غير مصمم ليكون ديمقراطياً بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الدستور يدعو الولايات إلى اختيار ناخبي الرئيس الذين يجتمعون بدورهم للتصويت للرئيس، وبمرور الوقت سنت الولايات قوانين تضمن أن التصويت الشعبي في ولايتها للرئاسة سيحدد الناخبين، لكن هذه القوانين ليست إلتزامًا دستوريًا.
واستعرض الإعلامي سيناريو الانتخابات الأمريكية، ومنها أن الجمهوريون يقدمون اعتراضات على عشرات الالآف من بطاقات الإقتراع بالبريد، ودعاوي مضادة للديمقراطيين، ويقرر المشرعون اختيار الناخبين بأنفسهم، مضيفا أن الـ 9 ولايات المتأرجحة بها 8 مشرعون جمهوريون، وإذا قرر واحد منهم أو أكثر أن الاقتراع كان فوضويا وتم تشويهه بمخالفات يمكنهم إرسال ما يعتبرونه القائمة الشرعية للناخبين الذي سيكون من الجمهورين.
وأضاف أن ذلك سيعقبه اعتراض الديمقراطيين، ورفع دعوى قضائية، ويرسل بعض حكام الولايات الديمقراطيين أو وزراء خارجية الولايات قائمة ناخبيهم المختارة إلى واشنطن، وهذا سيؤدي لارتباك.
ولفت أن اجتماع الكونجرس في 6 يناير لفرز الأصوات ستكون هناك تحديات لشرعية بعض الناخبين، ومن الممكن أن يقرر الجمهوريون في الكونجرس أن الولايات المتنازع عليها لا ينبغي أن تُسحب، وإذا تم إلغاء أصوات "ميتشيجان فلن يحصل أي من المرشحين في الرئاسة الأمريكية على 270 صوتا، وحينها سيوجه الدستور مجلس النواب للتصويت لتحديد الانتخابات الرئاسية، وسيكون هناك 26 وفد ولاية جمهوري مقابل 23 ديمقراطي، وبالتالي سيعاد انتخابا ترامب.