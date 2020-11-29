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4 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر

Time منذ 23 دقيقة
Views 1446
4 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر

الرياض (صدى):
أوضح مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد الفرق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر .

وأشار أن التقديم يكون متاح للأشخاص الطبيعيين في " الإقامة الميزة ، بينما يشتطرد أن يمتلك المتقدم لرخصة المستثمر كيان اعتباري .

كما أكدت أن حامل الإقامة المميزة مستقل بسجله ، بينما يكون سجل المتقدم لرخصة المستثمر مرتبط بالمنشأة الإستثمارية.

ويحق لحامل الإقامة المميزة العمل في منشآت القطاع الخاص والإنتقال بينها بحرية ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي ، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر العمل في منشآت القطاع الخاص .

كما يحق لحامل الإقامة المميزة امتلاك العقارات باسمه الشخصي ، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر امتلاك العقارات باسمه الشخصي وتكون من خلال المنشأة ولغرض محدد .

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أحدث التعليقات

حب الزعيم
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته هذة كرة قدم فيها الفايز والخاسر والحكم بشر يصيب ويخطي لاداعي للتعصب الرياضي كانا بالزمان الجميل نشجع أنديتنا ونشد بعد المباراة حبايب. هذا الزمن جمهور متعصب لايفيد الرياضه بشي
Zoolعالمي
ناقصهم حكم الفار وتكتمل الفرحه
Zoolعالمي
ههه ثلاثيه الفار قصدك
زعيم اااسيا
ابوك يالقوطي النفسيه واضحك موقادر يوقف الحفاضه ضيقه يعني منصدم من الهزيمه ناسي الديربي قبل يومين وده تحشره بقوطي وترميه في زباله
زعيم اااسيا
اهم مكاسب مبارة كاس الملك انها منقوله على قنوات سعوديه وامارتيه وعربيه لكي يعلم كافة الرياضيين ان النصر فريق اقل من عادي ونكشف ونفضح انه مجرد بكائيات وضجيج يملئ اجواء الرياض وتهام التحكيم اكيد اسطوانه التحكيم صارت مكشوفه لدى العرب اذا كافه محللين التحكيمين سعوديين وامارتيين وعرب اجمعوا على صحة قرارات التحكيم لماذا هذا الضجيج ياقواطي ؟!

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