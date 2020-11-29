الأعداد السابقة للصحيفة

خلية مجهولة تجمع الأموال لتهريب عرائس داعش من مخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

Time منذ ساعة
Views 1622
خلية مجهولة تجمع الأموال لتهريب عرائس داعش من مخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

وكالات (صدى):
عملت خلية مجهولة على جمع أموال على سبيل التبرعات لتحرير عرائس أفراد تنظيم داعش الإرهابي الغربيات من مخيمات اللاجئين الأكراد في سوريا، وذلك مقابل الأموال التي تم جمعها عبر فيسبوك.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن صور تظهر ما يعتقد أنه تبرع بقيمة 4500 جنيه إسترليني لقضية الجماعة الإرهابية؛ حيث تم العثور على ظرف لونه "بني" يحتوي فقط على كتاب لغز الكلمات المتقاطعة؛ لتبدأ الشرطة في لندن بالتحقيق.

ومن الممكن لهذا الظرف، أن يكشف عن الشبكة المتطورة التي تم إنشاؤها على ما يبدو لتمويل هروب العرائس الجهاديات من المخيمات في سوريا، وتشمل المعسكرات مخيم الهول الذي احتجزت فيه شيماء بيغوم الشهيرة بـ"عروس داعش"، التي فرت من بريطانيا حينما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا للانضمام إلى داعش قبل خمس سنوات.

وكانت الحكومة البريطانية، قد سمحت الأسبوع الماضي بمحاولة في المحكمة العليا لإلغاء قرار يسمح لبيغوم ، البالغة من العمر 21 عامًا الآن ، بمغادرة سوريا والعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار وزارة الداخلية بنزع جنسيتها البريطانية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حب الزعيم
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته هذة كرة قدم فيها الفايز والخاسر والحكم بشر يصيب ويخطي لاداعي للتعصب الرياضي كانا بالزمان الجميل نشجع أنديتنا ونشد بعد المباراة حبايب. هذا الزمن جمهور متعصب لايفيد الرياضه بشي
Zoolعالمي
ناقصهم حكم الفار وتكتمل الفرحه
Zoolعالمي
ههه ثلاثيه الفار قصدك
زعيم اااسيا
ابوك يالقوطي النفسيه واضحك موقادر يوقف الحفاضه ضيقه يعني منصدم من الهزيمه ناسي الديربي قبل يومين وده تحشره بقوطي وترميه في زباله
زعيم اااسيا
اهم مكاسب مبارة كاس الملك انها منقوله على قنوات سعوديه وامارتيه وعربيه لكي يعلم كافة الرياضيين ان النصر فريق اقل من عادي ونكشف ونفضح انه مجرد بكائيات وضجيج يملئ اجواء الرياض وتهام التحكيم اكيد اسطوانه التحكيم صارت مكشوفه لدى العرب اذا كافه محللين التحكيمين سعوديين وامارتيين وعرب اجمعوا على صحة قرارات التحكيم لماذا هذا الضجيج ياقواطي ؟!

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة الهجوم على مراسلة تليفزيون أثناء بث مباشر
بالفيديو.. لحظة الهجوم على مراسلة تليفزيون أثناء بث مباشر
Time منذ 5 دقائق Views 146
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج "التأهيل والإحلال"
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج "التأهيل والإحلال"
Time منذ 9 دقائق Views 1202
4 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر
4 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر
Time منذ 23 دقيقة Views 1439
الإفراج عن "الأم الشيطانة" التي قتلت أطفالها الستة في حريق متعمد !
الإفراج عن "الأم الشيطانة" التي قتلت أطفالها الستة في حريق متعمد !
Time منذ 28 دقيقة Views 452
"الغذاء والدواء" تحذر من تناول الأطفال دواء الباراسيتامول دون مراعاة وزنهم
"الغذاء والدواء" تحذر من تناول الأطفال دواء الباراسيتامول دون مراعاة وزنهم
Time منذ 33 دقيقة Views 1198
مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في محطة قطار
مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في محطة قطار
Time منذ 38 دقيقة Views 301
والدة حلا الترك: اتق شر الحليم إذا غضب وعلي وعلى أعدائي
والدة حلا الترك: اتق شر الحليم إذا غضب وعلي وعلى أعدائي
Time منذ 45 دقيقة Views 573
بالفيديو.. مزارع يحمي محصوله من الطيور المهاجرة بطريقة بدائية في جازان
بالفيديو.. مزارع يحمي محصوله من الطيور المهاجرة بطريقة بدائية في جازان
Time منذ 49 دقيقة Views 2010
رئيس البرلمان الإيراني يدعو لرد قاس على اغتيال العالم النووي "فخري زاده"
رئيس البرلمان الإيراني يدعو لرد قاس على اغتيال العالم النووي "فخري زاده"
Time منذ 54 دقيقة Views 1533
بالفيديو.. "المصلح" يوضح حكم الإصرار على المعاصي مع المواظبة على الطاعات
بالفيديو.. "المصلح" يوضح حكم الإصرار على المعاصي مع المواظبة على الطاعات
Time منذ 58 دقيقة Views 2256