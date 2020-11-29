خلية مجهولة تجمع الأموال لتهريب عرائس داعش من مخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

وكالات (صدى):
عملت خلية مجهولة على جمع أموال على سبيل التبرعات لتحرير عرائس أفراد تنظيم داعش الإرهابي الغربيات من مخيمات اللاجئين الأكراد في سوريا، وذلك مقابل الأموال التي تم جمعها عبر فيسبوك.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن صور تظهر ما يعتقد أنه تبرع بقيمة 4500 جنيه إسترليني لقضية الجماعة الإرهابية؛ حيث تم العثور على ظرف لونه "بني" يحتوي فقط على كتاب لغز الكلمات المتقاطعة؛ لتبدأ الشرطة في لندن بالتحقيق.
ومن الممكن لهذا الظرف، أن يكشف عن الشبكة المتطورة التي تم إنشاؤها على ما يبدو لتمويل هروب العرائس الجهاديات من المخيمات في سوريا، وتشمل المعسكرات مخيم الهول الذي احتجزت فيه شيماء بيغوم الشهيرة بـ"عروس داعش"، التي فرت من بريطانيا حينما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا للانضمام إلى داعش قبل خمس سنوات.
وكانت الحكومة البريطانية، قد سمحت الأسبوع الماضي بمحاولة في المحكمة العليا لإلغاء قرار يسمح لبيغوم ، البالغة من العمر 21 عامًا الآن ، بمغادرة سوريا والعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار وزارة الداخلية بنزع جنسيتها البريطانية.