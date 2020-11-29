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"الجمارك" تتلف 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة وتكشف أصنافها

Time منذ ساعة
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"الجمارك" تتلف 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة وتكشف أصنافها

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد إتلاف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة ، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ، وعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت " الجمارك " أن أكثر السلع المغشوشة والمقلدة التي تم إتلافها " أحذية ، وملابس ، وجوالات ، وفلاتر سيارات ، وأكسسوارات .

كما كانت أكثر المنافذ التي وردت السلع من خلالها " ميناء جدة الإسلامي ، والميناء الجاف ، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام .

وأشارت " الجمارك " أن عملية الإتلاف تتم من خلال 5 خطوات ، وهي :

1- معاينة وتفتيش السلع الواردة .

2- إحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الإستشارية الموجودة بالجمرك ووزارة التجارة بناءً على المخاطر .

3- ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة .

4- تحال السلع إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية وفي حال صدور قرار وثبوت القضية ثم التوجيه بالإتلاف .

5- يتم الإتلاف بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك .

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أحدث التعليقات

حب الزعيم
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته هذة كرة قدم فيها الفايز والخاسر والحكم بشر يصيب ويخطي لاداعي للتعصب الرياضي كانا بالزمان الجميل نشجع أنديتنا ونشد بعد المباراة حبايب. هذا الزمن جمهور متعصب لايفيد الرياضه بشي
Zoolعالمي
ناقصهم حكم الفار وتكتمل الفرحه
Zoolعالمي
ههه ثلاثيه الفار قصدك
زعيم اااسيا
ابوك يالقوطي النفسيه واضحك موقادر يوقف الحفاضه ضيقه يعني منصدم من الهزيمه ناسي الديربي قبل يومين وده تحشره بقوطي وترميه في زباله
زعيم اااسيا
اهم مكاسب مبارة كاس الملك انها منقوله على قنوات سعوديه وامارتيه وعربيه لكي يعلم كافة الرياضيين ان النصر فريق اقل من عادي ونكشف ونفضح انه مجرد بكائيات وضجيج يملئ اجواء الرياض وتهام التحكيم اكيد اسطوانه التحكيم صارت مكشوفه لدى العرب اذا كافه محللين التحكيمين سعوديين وامارتيين وعرب اجمعوا على صحة قرارات التحكيم لماذا هذا الضجيج ياقواطي ؟!

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