"الجمارك" تتلف 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة وتكشف أصنافها

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد إتلاف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة ، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ، وعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية .
وأكدت " الجمارك " أن أكثر السلع المغشوشة والمقلدة التي تم إتلافها " أحذية ، وملابس ، وجوالات ، وفلاتر سيارات ، وأكسسوارات .
كما كانت أكثر المنافذ التي وردت السلع من خلالها " ميناء جدة الإسلامي ، والميناء الجاف ، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام .
وأشارت " الجمارك " أن عملية الإتلاف تتم من خلال 5 خطوات ، وهي :
1- معاينة وتفتيش السلع الواردة .
2- إحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الإستشارية الموجودة بالجمرك ووزارة التجارة بناءً على المخاطر .
3- ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة .
4- تحال السلع إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية وفي حال صدور قرار وثبوت القضية ثم التوجيه بالإتلاف .
5- يتم الإتلاف بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك .