مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مدينة الملك سعود الطبية باب التقديم على 26 وظيفة شاغرة للعمل بالمدينة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف المتاحة : طبيب استشاري مساعد أمراض دم ، طبيب استشاري جراحة وجه وفكين ، طبيب نائب مسالك بولية أطفال ، طبيب نائب طب أعصاب ، طبيب نائب قلب ، طبيب استشاري طب أعصاب ، طبيب نائب قلب ، طبيب استشاري طب أعصاب ، طبيب نائب آشعة ،طبيب استشاري طب تلطيفي ، طب نائب كلى أطفال ، طبيب نائب طب تلطيفي ، طبيب نائب عناية مركزة أطفال ، طبيب نائب جراحة الأوعية الدموية .
كما أتاحت الوظائف المتاحة : طبيب نائب جراحة العظام ، طبيب استشاري جراحة الحوادث والإصابات ، طبيب نائب جراحة التجميل ، طبيب استشاري أوعية دموية ، طبيب استشاري عناية مركز أطفال ، طبيب استشاري طوارئ أطفال ، طبيب استشاري حديثي الولادة ، طبيب نائب تخدير ، طبيب نائب نساء وولادة ، طبيب نائب طوارئ ، طبيب استشاري تخدير ، طبيب استشاري جراحة سمنة ، طبيب نائب عناية مركزة ، طبيب استشاري عناية مركزة .
وحول موعد التقديم ، أكدت دارة المدينة أن التقديم متاح بتاريخ اليوم الأحد 14/ 4 / 1442 هـ الموافق 29 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .