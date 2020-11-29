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مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

Time منذ 26 دقيقة
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مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مدينة الملك سعود الطبية باب التقديم على 26 وظيفة شاغرة للعمل بالمدينة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المتاحة : طبيب استشاري مساعد أمراض دم ، طبيب استشاري جراحة وجه وفكين ، طبيب نائب مسالك بولية أطفال ، طبيب نائب طب أعصاب ، طبيب نائب قلب ، طبيب استشاري طب أعصاب ، طبيب نائب قلب ، طبيب استشاري طب أعصاب ، طبيب نائب آشعة ،طبيب استشاري طب تلطيفي ، طب نائب كلى أطفال ، طبيب نائب طب تلطيفي ، طبيب نائب عناية مركزة أطفال ، طبيب نائب جراحة الأوعية الدموية .

كما أتاحت الوظائف المتاحة : طبيب نائب جراحة العظام ، طبيب استشاري جراحة الحوادث والإصابات ، طبيب نائب جراحة التجميل ، طبيب استشاري أوعية دموية ، طبيب استشاري عناية مركز أطفال ، طبيب استشاري طوارئ أطفال ، طبيب استشاري حديثي الولادة ، طبيب نائب تخدير ، طبيب نائب نساء وولادة ، طبيب نائب طوارئ ، طبيب استشاري تخدير ، طبيب استشاري جراحة سمنة ، طبيب نائب عناية مركزة ، طبيب استشاري عناية مركزة .

وحول موعد التقديم ، أكدت دارة المدينة أن التقديم متاح بتاريخ اليوم الأحد 14/ 4 / 1442 هـ الموافق 29 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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