بالفيديو.. سعود الصرامي: فيتوريا سبب وصول "حمد الله" و"أمرابط" لمستوى متواضع

ماجد محمد (صدى):
انتقد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بناديه، روي فيتوريا، مؤكداً أن وصول اللاعبين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط إلى هذا المستوى المتواضع يعني أن الفريق غير معد فنياً، وأن المدرب لا يهتم بتدريبات اللاعبين.
وأضاف وأكد، خلال مداخلته في قناة أبو ظبي الرياضية، أن كل لاعب أو مدرب ولاؤه للعقد وليس لكيان، مشيراً إلى أن ذلك حدث منذ أن تم تفعيل نظام الاحتراف، لافتا إلى أن "فيتوريا" لديه إمكانيات رائعة لكنه لا ينقل خبراته للنادي.
وأضاف أن "فيتوريا" أخطأ في حق ناديه، منتقداً قيام الأخير بمنح إجازة لمدة شهر إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة الآسيوية، بدلا من إعدادهم وتدريبهم.