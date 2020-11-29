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بالفيديو.. سعود الصرامي: فيتوريا سبب وصول "حمد الله" و"أمرابط" لمستوى متواضع

Time منذ 31 دقيقة
Views 1536
بالفيديو.. سعود الصرامي: فيتوريا سبب وصول "حمد الله" و"أمرابط" لمستوى متواضع

ماجد محمد (صدى):
انتقد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بناديه، روي فيتوريا، مؤكداً أن وصول اللاعبين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط إلى هذا المستوى المتواضع يعني أن الفريق غير معد فنياً، وأن المدرب لا يهتم بتدريبات اللاعبين.

وأضاف وأكد، خلال مداخلته في قناة أبو ظبي الرياضية، أن كل لاعب أو مدرب ولاؤه للعقد وليس لكيان، مشيراً إلى أن ذلك حدث منذ أن تم تفعيل نظام الاحتراف، لافتا إلى أن "فيتوريا" لديه إمكانيات رائعة لكنه لا ينقل خبراته للنادي.

وأضاف أن "فيتوريا" أخطأ في حق ناديه، منتقداً قيام الأخير بمنح إجازة لمدة شهر إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة الآسيوية، بدلا من إعدادهم وتدريبهم.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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