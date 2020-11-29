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السجن والغرامة لأصحاب معاشات الضمان حال عدم الإنفاق على أُسرهم

Time منذ 49 دقيقة
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السجن والغرامة لأصحاب معاشات الضمان حال عدم الإنفاق على أُسرهم

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد بعض مواد نظام الضمان الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم نشره أمس في الجريدة الرسمية .

ووفقاً للمادة 20 من النظام الجديد فإن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على أسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو بهما معاً .

وتستقبل الوزارة البلاغات من أفراد أسرة صاحب المعاش وتحيلها لجهة الضبط المختصة .

كما يُعاقب من يحصل على مال من الضمان الإجتماعي بغير حق بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معاً، ورد المال ، وفقاً للمدينة .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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