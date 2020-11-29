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بدء تقييم وتطوير مشاريع باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال

Time منذ ساعة
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بدء تقييم وتطوير مشاريع باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، أنه بدأ في العمل على تقييم وتطوير مشاريع صناعية بعدد من القطاعات باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتتضمن إنشاء مصهر النحاس والزنك والرصاص، ومصفاة الألومينا، وإنتاج مادة الفسفور ومشتقاته، وتصنيع التونة محليا، وصناعة أجهزة ومستهلكات الغسيل الكلوي والمضخات الوريدية والإبرية، وإنتاج اللقاحات والعلاجات البيولوجية، بحسب الرئيس التنفيذي للمركز المهندس نزار الحريري.

وقال المهندس نزار الحريري، أن الدراسات لتطوير مجمع لصناعة السيارات يستوعب عددا من المصنعين العالميين، إضافة إلى توطين صناعة البطاريات القائمة على الليثيوم لدعم صناعات السيارات الكهربائية مستقبلا، متحدثًا عن تطوير قطاع صناعة الطيران، التي سيكون لها أثر إيجابي في الناتج المحلي بأكثر من 50 مليار ريال وتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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