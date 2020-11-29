بدء تقييم وتطوير مشاريع باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، أنه بدأ في العمل على تقييم وتطوير مشاريع صناعية بعدد من القطاعات باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتتضمن إنشاء مصهر النحاس والزنك والرصاص، ومصفاة الألومينا، وإنتاج مادة الفسفور ومشتقاته، وتصنيع التونة محليا، وصناعة أجهزة ومستهلكات الغسيل الكلوي والمضخات الوريدية والإبرية، وإنتاج اللقاحات والعلاجات البيولوجية، بحسب الرئيس التنفيذي للمركز المهندس نزار الحريري.
وقال المهندس نزار الحريري، أن الدراسات لتطوير مجمع لصناعة السيارات يستوعب عددا من المصنعين العالميين، إضافة إلى توطين صناعة البطاريات القائمة على الليثيوم لدعم صناعات السيارات الكهربائية مستقبلا، متحدثًا عن تطوير قطاع صناعة الطيران، التي سيكون لها أثر إيجابي في الناتج المحلي بأكثر من 50 مليار ريال وتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030.