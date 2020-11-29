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"جستيينة" يقدم الوصايا السبع للنصراويين بعد الخسارة

Time منذ ساعة
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"جستيينة" يقدم الوصايا السبع للنصراويين بعد الخسارة

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستينة على فوز الهلال على النصر في لقاء أمس السبت بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

وقدم " جستينة " على حسابه الرسمي في " تويتر " نصائح للجمهور النصراوي تحت عنوان " الوصايا السبع لكل النصراويين " .

وسرد " الوصايا " -على حد تعبيره – قائلاً : شيلوا الهلال من ادمغتكم تماماً ، اهتموا بالنصر ولا غير النصر ، وادعموا الادارة الحالية وابشروا بالخير .

وأكد " جستينة " أن هناك تضليل للنصراويين ، قائلاً : لا تصدقوا اعلام"شرارة"واتباعه من اعلام"مضلل" وتابع "الوصايا " : حبوا النصر الكيان واتركوا عنكم حب الاشخاص ، وخلوا روحكم رياضية فاز النصر او خسر ، واختتم قائلاً : لا للفكر التآمري .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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