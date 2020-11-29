"جستيينة" يقدم الوصايا السبع للنصراويين بعد الخسارة

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستينة على فوز الهلال على النصر في لقاء أمس السبت بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .
وقدم " جستينة " على حسابه الرسمي في " تويتر " نصائح للجمهور النصراوي تحت عنوان " الوصايا السبع لكل النصراويين " .
وسرد " الوصايا " -على حد تعبيره – قائلاً : شيلوا الهلال من ادمغتكم تماماً ، اهتموا بالنصر ولا غير النصر ، وادعموا الادارة الحالية وابشروا بالخير .
وأكد " جستينة " أن هناك تضليل للنصراويين ، قائلاً : لا تصدقوا اعلام"شرارة"واتباعه من اعلام"مضلل" وتابع "الوصايا " : حبوا النصر الكيان واتركوا عنكم حب الاشخاص ، وخلوا روحكم رياضية فاز النصر او خسر ، واختتم قائلاً : لا للفكر التآمري .