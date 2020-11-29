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بالفيديو.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلات الجزاء في لقاء الهلال والنصر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلات الجزاء في لقاء الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
أكد الخبير التحكيمي مسلم أحمد أن قرار الحكم في مباراة النصر أمام الهلال أمس السبت بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 24 من عمر المباراه صحيح بسبب خروج الكرة بكامل محيطها قبل لمسة اليد .

وأشار " مسلم " أنه لولا خروج الكرة بكامل محيطها لتم إحتساب ركلة جزاء للنصر ، لكن الكاميرا أثبتت من زاوية أخرى خروجها بالكامل ، فكان قرار الحكم المساعد سليم وأكدته تقنية الفار .

كما أكد الخبير التحكيمي على قناة أبو ظبي الرياضية أن قرار الحكم بإستمرارية اللعب في الدقيقة 86 صحيح ، لأن حالة المسك على لاعب النصر لا ترتقي لركلة جزاء ، لأنه مجرد تلامس لم يعيق من حركة المنافس أو حدوث توقف أو سقوط ، وكان قرار موفق من الحكم ، مشيراً أن ضابط القرار هو وجود إعاقة لحركة المنافس من عدمها.

وأضاف "مسلم " أنه لا وجود لركلة جزاء لنادي النصر في الدقيقة 57 ، لأن وضعية اليد طبيعية ولم تتجه يد لاعب الهلال للكرة ، مشيراً إلى أنه تم استدعاء الحكم من تقنية الفار ولم يستغرق زمن تأكده سوى 10 ثوان ليشير للاعبين بإستمرارية اللعب .

وكان لقاء الهلال والنصر قد انتهي بتتويج " الزعيم " ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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