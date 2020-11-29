بالفيديو.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلات الجزاء في لقاء الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
أكد الخبير التحكيمي مسلم أحمد أن قرار الحكم في مباراة النصر أمام الهلال أمس السبت بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 24 من عمر المباراه صحيح بسبب خروج الكرة بكامل محيطها قبل لمسة اليد .
وأشار " مسلم " أنه لولا خروج الكرة بكامل محيطها لتم إحتساب ركلة جزاء للنصر ، لكن الكاميرا أثبتت من زاوية أخرى خروجها بالكامل ، فكان قرار الحكم المساعد سليم وأكدته تقنية الفار .
كما أكد الخبير التحكيمي على قناة أبو ظبي الرياضية أن قرار الحكم بإستمرارية اللعب في الدقيقة 86 صحيح ، لأن حالة المسك على لاعب النصر لا ترتقي لركلة جزاء ، لأنه مجرد تلامس لم يعيق من حركة المنافس أو حدوث توقف أو سقوط ، وكان قرار موفق من الحكم ، مشيراً أن ضابط القرار هو وجود إعاقة لحركة المنافس من عدمها.
وأضاف "مسلم " أنه لا وجود لركلة جزاء لنادي النصر في الدقيقة 57 ، لأن وضعية اليد طبيعية ولم تتجه يد لاعب الهلال للكرة ، مشيراً إلى أنه تم استدعاء الحكم من تقنية الفار ولم يستغرق زمن تأكده سوى 10 ثوان ليشير للاعبين بإستمرارية اللعب .
وكان لقاء الهلال والنصر قد انتهي بتتويج " الزعيم " ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.
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