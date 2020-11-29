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كوريا الشمالية تعدم موظفًا لمنع انتشار كورونا

Time منذ ساعة
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كوريا الشمالية تعدم موظفًا لمنع انتشار كورونا

بيونج يانج (صدى):
كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس السبت، إن بيونغ يانغ تطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أي موقف غير طبيعي، والاستجابة له.

ومنعت السلطات الكورية الشمالية، صيد الأسماك حتى "لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية"، فيما أبلغ جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية لجنة المخابرات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الشمال يتخذ إجراءات "تتعارض مع المنطق العام" لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، إلى أن كوريا الشمالية رفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب، كما أعدمت موظفا في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يابيومي.. انت مش عارف كيف تم تجهيز الهلال وكم اندفع عليه ولازم تعرف ان هذا النادي يخص شخص معين ولا احد يقدر عليه من الاخر الى ان يشاء الله. يكفيك جوفينكو وقوميز وكاريلو وكويلار واخرها فيبتي ابو100 مليون ريال...هذولا لاعبين تكلفتهم اكثر من تكلفة منتخب السعودية بلاعبينه بمدربينه بسلطاته ببابا غنوجه.. والصرف عليه شغال...وجاي تقولي فريق الاحلام. اكيد وعلشان يبغونه الفريق الاوحد بالمملكة لانه مخصوص. مخصوص. مخصوص منذو مبطي وفي اواخر السنوات زادت خصوصيته اكثر واكثر. 🤚
هادي القحطاني
جعلك منها ورداء انت وياه ضياع للمال يا بو فقرة الي ما عندك عشاء لليل ماغير تسكع وازعاج ع لاش يا الاش
لاعب فنان بصراحه
🚴‍♀️
اهم شي عنده القذله..تطيح احلى كوريه 😂😂😂
هادي القحطاني
والله ودك من حطهم في قبر ودفنهم حيين همج ما وراهم الا الصجه واللجه

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