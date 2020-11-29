كوريا الشمالية تعدم موظفًا لمنع انتشار كورونا

بيونج يانج (صدى):
كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس السبت، إن بيونغ يانغ تطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أي موقف غير طبيعي، والاستجابة له.
ومنعت السلطات الكورية الشمالية، صيد الأسماك حتى "لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية"، فيما أبلغ جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية لجنة المخابرات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الشمال يتخذ إجراءات "تتعارض مع المنطق العام" لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، إلى أن كوريا الشمالية رفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب، كما أعدمت موظفا في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين.
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