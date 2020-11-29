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بالصور.. «المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق

Time منذ 20 دقيقة
Views 1229
بالصور.. «المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن حالة الطقس في ‏اليوم الخامس من الحالة المطرية سقيا، متوقعًا أن تنحسر الحالة قليلاً.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من الشرقية شمالي منطقة الرياض وأجزاء من الباحة، عسير، جازان، مكة المكرمة، وربما جنوبي منطقتي القصيم.

وقال "المسند" ‏أنه لا تلوح في الأفق القريب عن أي موجة (قارسة) البرودة على المملكة، وذلك حتى دخول المربعانية في 7 ديسمبر القادم، كما كشف عن ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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