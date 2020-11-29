شركة هندية تعلن عن إنتاج لقاح كورونا خلال أسبوعين

نيودلهي (صدى):
أعلنت شركة هندية عملاقة، أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارئ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ل”معهد أمصال الهند” “سيروم انستتيوت أوف إنديا” إن المعهد سيكون قادراً اعتباراً من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهرياً من لقاح “كوفيشيلد” الذي طورته شركة “أسترازينكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
وجاء ذلك بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو من العام المقبل.
وأكدت " استرازينيكا" على أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث على لقاح “كوفيشيلد” بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء حول مدى فاعليته.
ويذكر أن شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 % ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90 % عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.