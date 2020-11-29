دباس الدوسري: لن يوقف الهلال إلا فريق يتعاقد مع "سبيشيال وان" رياض

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي دباس الدوسري، على الناقد الرياضي رياض الذوادي، بعد أن رشح النصر للفوز في نهائي كأس الملك رغم تصريحاته بأن الفريق ينقصه أشياء كثيرة.
وقال " الدوسري " خلال حوار على قناة " أبو ظبي الرياضية ": "لن يوقف الهلال إلا فريق يتعاقد مع "سبيشيال وان" رياض"، موجهًا له سؤال " لماذا رشحت النصر للفوز إذا كنت تعرف هذه المعلومات".
وأضاف : لماذا قولت أمس أن النصر مرشح للفوز وأنه جاهز للمباراة رغم تصريحاتك اليوم بأنه ينقصه أشياء كثيرة ولديه أخطاء.
وتابع : هذا إشكالية إعلام النصر، يعلمون أن الفريق لديه مشاكل عديدة وبالرغم من ذلك لايتحدثون عنها.