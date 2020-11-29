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دباس الدوسري: لن يوقف الهلال إلا فريق يتعاقد مع "سبيشيال وان" رياض

Time منذ 35 دقيقة
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دباس الدوسري: لن يوقف الهلال إلا فريق يتعاقد مع "سبيشيال وان" رياض

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي دباس الدوسري، على الناقد الرياضي رياض الذوادي، بعد أن رشح النصر للفوز في نهائي كأس الملك رغم تصريحاته بأن الفريق ينقصه أشياء كثيرة.

وقال " الدوسري " خلال حوار على قناة " أبو ظبي الرياضية ": "لن يوقف الهلال إلا فريق يتعاقد مع "سبيشيال وان" رياض"، موجهًا له سؤال " لماذا رشحت النصر للفوز إذا كنت تعرف هذه المعلومات".

وأضاف : لماذا قولت أمس أن النصر مرشح للفوز وأنه جاهز للمباراة رغم تصريحاتك اليوم بأنه ينقصه أشياء كثيرة ولديه أخطاء.

وتابع : هذا إشكالية إعلام النصر، يعلمون أن الفريق لديه مشاكل عديدة وبالرغم من ذلك لايتحدثون عنها.

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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