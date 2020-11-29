بالفيديو.. حوار بين حكم المباراة وفيتوريا بعد انتهاء المواجهة

ماجد محمد (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن حوار دار بين الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، والمدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، عقب مباراة الفريق أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس السبت، والتي انتهت بفوز الزعيم.
وأظهر الفيديو، جدالًا بين روي فيتوريا وحكم المباراة والذي يبدو أنه اعتراضًا على الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة أمس.
وواصل فريق الهلال، سلسلة انتصاراته على منافسه النصر في ديربي الرياض بعدما حسم القمة التي جمعت بينهما مساء أمس، على استاد الملك فهد الدولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك؛ ليتوج الزعيم باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.