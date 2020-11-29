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شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

Time منذ 44 دقيقة
Views 1446
شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم الشروط اللازمة لإيفاد المعلمين المواطنين للتدريس بالخارج ، وذلك على النحو التالي :

1- ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام .

2- ألا يقل عمر وكيل وقائد المرسة والمشرف التربوي عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام ، ويحسب العمر بتاريخ بداية العام الدراسي ، وفقاًلـ " عكاظ " .

3- ألا يقل تقديره في الآداء الوظفي عن 90 درجة في الثلاث سنوات الأخيرة المتتالية .

4- ألا يقل المؤهل العلمي للمعلم المرشح عن بكالوريوس في مادة التخصص .

5- ألا تقل خدمة المرشح " معلم ، وكيل قائد المدرسة " عن 6 سنوات ، والمشرف التربوي عن 10 سنوت .

6- أن يكون المرشح متزوج وحسن السير والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية .

7- لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في آخر ثلاث سنوات أو السنة الحالية .

8- ألا يكون طرف في قضية قائمة .

9- أن يؤدي المرشح الإختبارات المهنية .

10- ألا يكون المرشح خلال هذا العام الدراسي معار أو مفرغ للحصول على درجة علمية .

11- ألا يكون ملتحق بدورة تدريبية أو لدية إجازة دراسية أو استثنائية " مدتها فصل دراسي أو أكثر " .

12- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الداخليأو الإبتعاث الخارجي للدراسة .

13- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من الوزارة أو اعتذر عن الإيفاد في آخر عامين دراسيين بعد صدور القرار أو اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال آخر ثلاث سنوات .

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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