بالفيديو.. سعود الصرامي: فيتوريا عنده قصور في العمل

نواف السالم (صدى):
علق المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عن الخسارة التي تلقاها فريقه يوم أمس أمام نادي الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد، خلال مداخلته في قناة أبو ظبي الرياضية، أن مدرب النصر، روي فيتوريا لديه قصور في العمل، منتقداً الطريقة التي يعتمد عليها المدرب في تدريب الفريق، حيث أكد أن النصر لا يتدرب صباحاً ولا يلعب مباريات ودية ولا معسكرات مفتوحة وتدريبات اللاعبين لا تتعدى 90 دقيقة في اليوم.
ولفت إلى أن كل ذلك جعل مستوى النصر غير جيد منذ بداية الموسم، مضيفاً أن امتلاك الفريق للاعبين جيدين ليس كافي لتحقيق الفوز إذا لم يقابل ذلك إعداد جيد لهم.
يذكر أن نادي الهلال فاز على النصر بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت يوم أمس في استاد الملك فهد الدولي.