"مشروع القدية" يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة القدية للإستثمار باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين .
وأكدت الشركة أن الوظائف في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس والماجيستير في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية بالرياض .
الوظائف المطلوبة : تنفيذي مشروع " حافلةالعالم " ، تنفيذي مشروع " سكن العائلات " ، تنفيذي مشروع " المباني العامة " ، مدير تطوير تصميم مجمع الفنون ، تنفيذي مشروع " المعسكر الأساسي والرياضات الخطرة ، تنفيذي مشروع " مركز الفنون المسرحية " .
كما أتاحت الشركة وظائف : مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة ، مدير توير مبنى الفنون والثقافة ، مدير الإنشاءات ، مدير العلمة التجارية ، تنفيذي مشروع " منتجع الخيام الفاخر " ، مدير تطوير التصاميم ، مدير أعمال البناء ، مساعد تنفيذي .
ويمكن الإطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .