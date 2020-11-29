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"مشروع القدية" يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1607
"مشروع القدية" يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة القدية للإستثمار باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين .

وأكدت الشركة أن الوظائف في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس والماجيستير في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية بالرياض .

الوظائف المطلوبة : تنفيذي مشروع " حافلةالعالم " ، تنفيذي مشروع " سكن العائلات " ، تنفيذي مشروع " المباني العامة " ، مدير تطوير تصميم مجمع الفنون ، تنفيذي مشروع " المعسكر الأساسي والرياضات الخطرة ، تنفيذي مشروع " مركز الفنون المسرحية " .

كما أتاحت الشركة وظائف : مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة ، مدير توير مبنى الفنون والثقافة ، مدير الإنشاءات ، مدير العلمة التجارية ، تنفيذي مشروع " منتجع الخيام الفاخر " ، مدير تطوير التصاميم ، مدير أعمال البناء ، مساعد تنفيذي .

ويمكن الإطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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