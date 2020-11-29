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"الاتصالات السعودية" تعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة

Time منذ ساعة
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"الاتصالات السعودية" تعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة، حيث سيبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 1442/08/15هـ الموافق 2021/03/28م.

وقدم مجلس الإدارة عن شكره للمهندس ناصر الناصر على خدماته ومساهماته طوال مدة خدمته في الشركة، متمنياً له السداد والتوفيق والنجاح.

وقرر مجلس الإدارة تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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