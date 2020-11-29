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وزير الصحة: يوجه كلمة قبل إعلان تعافي آخر حالة

Time منذ ساعة
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وزير الصحة: يوجه كلمة قبل إعلان تعافي آخر حالة

الرياض (صدى):
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة لا زالت تسيطر على إصابات فيروس كورونا ، وذلك ما دفعها لأن تكون في مقدمة وجهات السفر الأكثر أماناً في العالم .

وقال " الربيعة " في حسابه الرسمي على " تويتر " : ولله الحمد ، ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات .

وأضاف أن هذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ثم وعي والتزام المجتمع .

واختتم وزير الصحة بأهمية الإستمرار في الإجراءات الوقائية ، قائلاً : نؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى.

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
اي بقراوي لاتنقشونه عقيم النقاش معه عطوه بلوك وخلوه يولي بلحاويات الف مبروك يزعماء العرب
بكرا يجيك الدور
لانك هلالي وهامتك، فوق تكتب علئ هذا الزمان الهلالي.......
بكرا يجيك الدور
هذا الزعيم اثبت للعالم نفسه
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد
سويلم الهزيمي
الف مبروك يزعماء الكاس تستاهلون جلدناهم جلد

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