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بحيرة السد.. جمال يؤسر القلوب
منذ 33 دقيقة
435
(صدى):
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أحدث التعليقات
عبدالرحمــن
لو كان لديك ذرةً من عقل لأقلعت عن غيك وطيشك ومبارزة الله تعالى بمعاصيك في أطهر البقاع على الأرض. حتى الصحف الإلكترونية يأتون بالخبر ويطبلون للباطل لعدم قدرتهم على النقد أو قول كلمة الحق ! إن رجعت بإيمان يمنعك عن الذنوب والفسق فأهلاً بك وإن كنت عدت لتغوي أبناءنا وبناتنا فالله حسيبك وكفى.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
طبيعي فهو كبيتانو الهلال
اللهو البرى
الجريمة يقال انها وقعت ف احد بني زيد التابع القنفذة.. وليست ف القنفذة. واحد بني زيد يقع جنوب شرق القنفذة ع الخط الرابط مابين القنفذة وسبت الجارة. واتوقع انو مدمن مخدرات والله. العالم
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