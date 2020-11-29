مرتضى منصور عن هزيمة الزمالك: " خسرنا اللقب بخطة ممنهجة "

وكالات (صدى):
خرج رئيس الزمالك - المعزول -، مرتضى منصور، مساء السبت، عن صمته معلقا على خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
وقال منصور: " لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني، الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي، وسأعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران يوم الأحد للحديث معهم".
وأضاف: " الزمالك قدم مباراة كبيرة ولكننا خسرنا اللقب بخطة ممنهجة ضدي بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك ".
الجدير بالذكر أن الأهلي المصري توج بطلا لدوري أبطال أفريقيا ليصبح ذلك هو التاسع في تاريخه منفردًا بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب.