بالفيديو..ياسر المسحل يتحدث عن موعد عودة الجماهير للملاعب

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، عن الموعد المتوقع لعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بالمملكة.
وأكد المسحل أن تلك المسألة يتم متابعتها من قبل وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفیصل مع الجهات المعنية.
وأشار المسحل خلال برنامج " صدى الملاعب " إلى أن الصورة ستتضح حول هذا الأمر خلال شهرين.
وعن الجدل المثار حول التحكيم وأخطاءه، قال المسحل:" إن التحكيم مثار جدل في كل مسابقات العالم " مؤكدا أن مستوى الحكم السعودي يتطور، ومع قليل من الصبر سيجد الجميع الحكم السعودي وهو ينافس أفضل الحكام بالعالم -على حد قوله-.