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" ثلاثية الهلال " حديث الصحافة العالمية

Time منذ ساعة
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" ثلاثية الهلال " حديث الصحافة العالمية

ماجد محمد (صدى):
سلطت الصحف العالمية الضوء على فوز الهلال الكبير أمام النصر، والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدثت صحيفة " Diario AS " الإسبانية عن المباراة، تحت عنوان " رازفان لوشيسكو يكتب التاريخ في الهلال " ، كما سلطت صحيفة " Toque Sport " الضوء على ظهور العلم الكولومبي في التتويج والذي كان يحمله اللاعب جوستافو كويلار.

وعنونت صحيفة lequipe الفرنسية خبر المباراة بـ : " بافيتيمبي غوميز حقق كأس الملك " ثالث بطولاته " مع الهلال منذ وصوله في عام 2018 ،مشيرة إلى أنه لقبه الشخصي السابع في مسيرته.

كما تحدثت صحيفة Gol Peru البيروفية عن المباراة واللاعب أندريه كاريلو، واستمراره في إضافة الألقاب لتاريخه مع الهلال، ذاكرة أنه " قد مرّ بلحظة كروية جيدة وهو ما انعكس أيضاً على مستواه مع المنتخب البيروفي حيث أصبح في المواعيد الأولى للتصفيات و أصبح نجم تشكيلة ريكاردو جاريكا ".

ويحتفل جماهير الهلال بالفوز على النصر 2-1 ،متوجًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا شيء غني عن التعريف مادام التعريف له يعني الجواب
د محمد ماجد بخش
يجيش الدمع وينقلب الحال رأسا على عقب إن كان الصمت أمر ( أشد مرارة ) من الجواب
د محمد ماجد بخش
يحسن بالإنسان الصمت إذا لم يمتلك الرد
د محمد ماجد بخش
لا معنى لتمثيل الذرة بالإلكترونات كمحيط ممثل للنواة .. لا معنى لتمثيل تركيب الذرة بالإلكترونات كمحيط بنائي ممثل حول نواة الذرة المعاكسة لها في الشحنة ..
د محمد ماجد بخش
لا معنى بتمثيل تركيب الذرة بالإلكترونات ممحيط بنائي ممثل حول نواة الذرة المعاكسة لها في الشحنة مالم يكن e.n = z = p.n & (e = z(n

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