" ثلاثية الهلال " حديث الصحافة العالمية

ماجد محمد (صدى):
سلطت الصحف العالمية الضوء على فوز الهلال الكبير أمام النصر، والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتحدثت صحيفة " Diario AS " الإسبانية عن المباراة، تحت عنوان " رازفان لوشيسكو يكتب التاريخ في الهلال " ، كما سلطت صحيفة " Toque Sport " الضوء على ظهور العلم الكولومبي في التتويج والذي كان يحمله اللاعب جوستافو كويلار.
وعنونت صحيفة lequipe الفرنسية خبر المباراة بـ : " بافيتيمبي غوميز حقق كأس الملك " ثالث بطولاته " مع الهلال منذ وصوله في عام 2018 ،مشيرة إلى أنه لقبه الشخصي السابع في مسيرته.
كما تحدثت صحيفة Gol Peru البيروفية عن المباراة واللاعب أندريه كاريلو، واستمراره في إضافة الألقاب لتاريخه مع الهلال، ذاكرة أنه " قد مرّ بلحظة كروية جيدة وهو ما انعكس أيضاً على مستواه مع المنتخب البيروفي حيث أصبح في المواعيد الأولى للتصفيات و أصبح نجم تشكيلة ريكاردو جاريكا ".
ويحتفل جماهير الهلال بالفوز على النصر 2-1 ،متوجًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.