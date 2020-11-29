جستنيه: " الهلال رفع الراس.. وإقالة فيتوريا خطأ كبير "

نواف السالم (صدى):
بارك الإعلامي عدنان جستنيه لجماهير نادي الهلال على تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال جستنيه، إن النصر قدم مباراة ممتازة على مستوى الظروف اللي مر بها، مضيفا:" أتمنى اختفاء الأصوات التي تطالب بإقالة المدرب فيتوريا، وأرى أن اختلاف الرئيس والمشرف ظاهرة صحية لمصلحة النصر ".
وكتب جستنيه خاطرة بماسبة فوز الهلال، قال فيها: " الهلال اليوم هو البطل.. بطل رفع الراس بطل أمام كل الناس.. بطل الدوري وبطل الكاس، جيبتها بفكر وهمة رجال.. جبتها انت بتاع كله..كوشت عليها كله .. وحظ أوفر يا نصرنا الغالي... ".
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