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آل الشيخ: " لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء "

Time منذ 3 ساعات
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آل الشيخ: " لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء "

الرياض (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بالعودة لأرض الوطن بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر.

وقال آل الشيخ: " أتقدم بالشكر لمقام مولاي الملك وسيدي ولي العهد والشعب السعودي ولكل من سأل عني، أو دعا لي من معارفي في كل العالم " .

وتابع: " مسامح أي أحد لم يسأل عني وعاذره، واشكر الفريق الطبي في مستشفى presbyterian في نيويورك " .

واختتم : " رحله طويلة تجاوزت الـ ٥ شهور لكن لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء " .

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة وصول آل الشيخ للرياض، حيث هرع من الطائرة ليخر ساجدا على الأرض، في لقطة جسدت مدى اشتياقه للوطن.

شاهد:

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

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