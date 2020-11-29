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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

نايف السالم (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى الرياض قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج.

وظهر في المقطع " آل الشيخ " يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض، وجاء ذلك عقب نزوله من الطائرة.

وكتب " آل الشيخ " على المقطع:" الحمدلله الرياض "، مما أثار المقطع إعجاب متابعيه الذي عبروا عن فرحتهم بسلامة وصوله إلى أرض الوطن.

وكان " آل الشيخ "  قد أعلن في وقت سابق أنه سيعود في منتصف الشهر الجاري، قبل أن يوضح أن موعد عودته تم تأجيله بسبب ظروف صحية.

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أحدث التعليقات

sqon 123
٩٠ الي ٢٠٠٠ الي ٢٠١٠ الي ٢٠٢٠
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
الغبي راح لبيتها من اجل ممارسة الجنس معها والاغبياء فضحو اختهم العاهره
ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله الجميع ..

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