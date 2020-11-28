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آل الشيخ: " لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء "

Time منذ 5 دقائق
Views 1220
آل الشيخ: " لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء "

الرياض (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بالعودة لأرض الوطن بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر.

وقال آل الشيخ: " أتقدم بالشكر لمقام مولاي الملك وسيدي ولي العهد والشعب السعودي ولكل من سأل عني، أو دعا لي من معارفي في كل العالم " .

وتابع: " مسامح أي أحد لم يسأل عني وعاذره، واشكر الفريق الطبي في مستشفى presbyterian في نيويورك " .

واختتم : " رحله طويلة تجاوزت الـ ٥ شهور لكن لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء " .

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة وصول آل الشيخ للرياض، حيث هرع من الطائرة ليخر ساجدا على الأرض، في لقطة جسدت مدى اشتياقه للوطن.

شاهد:

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
انتكاس في الفطرة
بلبل البحر
اللقافة ..ليش تنشر الصورة
فهد بن فايز
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والسير في الضباب كأنك تسير مغمض عيونك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه شكله يدربها على الدفاع عن النفس

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