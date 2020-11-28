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شاهد.. الأمير نواف بن سعد :" بطولة جديدة في سجلات ‎الهلال وننتظر المزيد " 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1482
شاهد.. الأمير نواف بن سعد :" بطولة جديدة في سجلات ‎الهلال وننتظر المزيد " 

نواف السالم (صدى):
علق رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد، على تتويج الهلال بكأس الملك بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك.

وقال الأمير نواف بن سعد:" مبروك للهلاليين جميعاً،  بطولة جديدة في سجلات ‎الهلال "، مضيفا:" ننتظر منهم أكثر وأكثر ويفرحون جمهورهم ".

وكان فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية للبطولة على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الهلال كل من الكوري الجنوبي جانج هيون سوو في الدقيقة 10، والفرنسي بافتيمبي جوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 41، بينما سجل للنصر أيمن يحيى سالم في الدقيقة 71.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

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