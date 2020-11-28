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ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن

Time منذ ساعة
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ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، إن عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن ترتبط بإيجاد الأشخاص الذين صوتوا بطريقة غير قانونية.

وأضاف ترامب أنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء عمليات إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه وجد العديد من الأصوات غير القانونية في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بالعثور على أخطاء في العد ، إنها تتعلق بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء، لقد وجدنا العديد من الأصوات غير القانونية".

وتابع ترامب :"تم تقديم إدعاءات محددة، ولدينا دليل قاطع في قضية بنسلفانيا. بعض الناس لا يريدون رؤيتها. إنهم لا يريدون أي علاقة بإنقاذ بلادنا... حزين".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

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