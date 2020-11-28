إصابة شخص في حادث تصادم مروع بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
أصيب شخص اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع في الباحة، وتم نقله إلى مستشفى القرى العام.
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم بعمود اناره الموقع الاطاوله أمام محطة الساحة وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 19:33 مساء اليوم .
وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرقه اتضح وجود إصابة خطيرة توقف قلب وتنفس وتم عمل انعاش قلب رئوي cpr و التدخل اسعافيا له ونقله إلى مستشفى القرى العام