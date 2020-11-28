الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالعزيز بغلف يهاجم النصر ويفضح المستور داخل الإدارة:" صراعات داخلية ومصالح شخصية "

Time منذ ساعة
Views 3063
Comment 1
عبدالعزيز بغلف يهاجم النصر ويفضح المستور داخل الإدارة:" صراعات داخلية ومصالح شخصية "

ماجد محمد (صدى):
فضح العضو الذهبي  لنادي النصر،  عبدالعزيز أحمد بغلف، المستور داخل النصر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من الهلال في نهائي كأس الملك.

وقال " بغلف :" أنا لست ممن يحاول تضليلكم، لا ننخدع بمن يحاول إيهام الجمهور بأن سبب هزائم النصر التحكيم ".

وكشف "  بغلف " عن  أسباب هزيمة النصر وخسارته كأس الملك، قائلا:" إدارة منقسمة، صراعات داخلية.. مصالح شخصية، خبرة إدارية ضعيفة، وإفلاس فيتوري ".

واختتم " بغلف "حديثه، قائلا:" سكتنا كثيرًا لأجل الكيان وحاولنا الإصلاح دون تجاوب، والآن أقول مالها إلا ابن الفهد، حرام اللي يحصل في العالمي ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

أخر الأخبار

الوطيان وفييتو يحتفيان بأول تتويج في مسيرتهما مع الهلال
الوطيان وفييتو يحتفيان بأول تتويج في مسيرتهما مع الهلال
Time منذ 12 دقيقة Views 1388
محمد العنزي : الحلافي اعتبره غشيم يقود سيارة فخمة
محمد العنزي : الحلافي اعتبره غشيم يقود سيارة فخمة
Time منذ 33 دقيقة Views 439
تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة امرأة داخل حقيبة بمكة
تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة امرأة داخل حقيبة بمكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1779
دباس الدوسري يرد على رياض الذوادي : لماذا رشحت النصر للفوز
دباس الدوسري يرد على رياض الذوادي : لماذا رشحت النصر للفوز
Time منذ 36 دقيقة Views 421
بالفيديو..الخبير التحكيمي عمر المهنا: لا يوجد ركلة جزاء للنصر
بالفيديو..الخبير التحكيمي عمر المهنا: لا يوجد ركلة جزاء للنصر
Time منذ 36 دقيقة Views 1653
عبدالعزيز الغيامة : فوز الهلال طبيعي .. المعتاد فوزه بالنهائيات
عبدالعزيز الغيامة : فوز الهلال طبيعي .. المعتاد فوزه بالنهائيات
Time منذ 38 دقيقة Views 268
شاهد.. الأمير نواف بن سعد :" بطولة جديدة في سجلات ‎الهلال وننتظر المزيد " 
شاهد.. الأمير نواف بن سعد :" بطولة جديدة في سجلات ‎الهلال وننتظر المزيد " 
Time منذ 41 دقيقة Views 1475
عبد الرحمن بن مساعد ينعي وفاة امرأة ويوضح علاقته بها
عبد الرحمن بن مساعد ينعي وفاة امرأة ويوضح علاقته بها
Time منذ 53 دقيقة Views 2499
الهريفي:" الهلال فاز بأقل مجهود " 
الهريفي:" الهلال فاز بأقل مجهود " 
Time منذ 57 دقيقة Views 1981
الشمراني.. الهلال عرف كيف يحسم النهائي
الشمراني.. الهلال عرف كيف يحسم النهائي
Time منذ ساعة Views 1885