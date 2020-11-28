عبدالعزيز بغلف يهاجم النصر ويفضح المستور داخل الإدارة:" صراعات داخلية ومصالح شخصية "

ماجد محمد (صدى):
فضح العضو الذهبي لنادي النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، المستور داخل النصر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من الهلال في نهائي كأس الملك.
وقال " بغلف :" أنا لست ممن يحاول تضليلكم، لا ننخدع بمن يحاول إيهام الجمهور بأن سبب هزائم النصر التحكيم ".
وكشف " بغلف " عن أسباب هزيمة النصر وخسارته كأس الملك، قائلا:" إدارة منقسمة، صراعات داخلية.. مصالح شخصية، خبرة إدارية ضعيفة، وإفلاس فيتوري ".
واختتم " بغلف "حديثه، قائلا:" سكتنا كثيرًا لأجل الكيان وحاولنا الإصلاح دون تجاوب، والآن أقول مالها إلا ابن الفهد، حرام اللي يحصل في العالمي ".