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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

Time منذ 3 دقائق
Views 1124
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض

نايف السالم (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى الرياض قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج.

وظهر في المقطع " آل الشيخ " يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض، وجاء ذلك عقب نزوله من الطائرة.

وكتب " آل الشيخ " على المقطع:" الحمدلله الرياض "، مما أثار المقطع إعجاب متابعيه الذي عبروا عن فرحتهم بسلامة وصوله إلى أرض الوطن.

وكان " آل الشيخ "  قد أعلن في وقت سابق أنه سيعود في منتصف الشهر الجاري، قبل أن يوضح أن موعد عودته تم تأجيله بسبب ظروف صحية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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