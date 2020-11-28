كاريلو يُعلق على تتويج الهلال بكأس الملك للمرة التاسعة 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال أندريه كاريلو على فوز فريقه على النصر بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك وتتويجه بطلاً لكأس الملك للمرة التاسعة.
و قال " كاريلو " خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" سعيد بالبطولة الثالثة لي مع الهلال "، مضيفا:" الأمور في النادي تمشي بسهولة تامة ".
وكان فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية للبطولة على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.
وسجل هدفي الهلال كل من الكوري الجنوبي جانج هيون سوو في الدقيقة 10، والفرنسي بافتيمبي جوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 41، بينما سجل للنصر أيمن يحيى سالم في الدقيقة 71.
وبذلك يتوج الهلال باللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته ثمان مرات من قبل في أعوام 1961 و1964 و1980 و 1982 و1984 و1989 و2015 و2017.