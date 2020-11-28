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البليهي: الطموح الآن على بطولة السوبر أمام النصر

Time منذ ساعة
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البليهي: الطموح الآن على بطولة السوبر أمام النصر

نواف السالم (صدى):
أكد علي البليهي لاعب الهلال أن الطموح الآن على بطولة السوبر بعد شهر أمام النصر، بعد التتويج بكأس الملك.

كما علق سلمان الفرج لاعب فريق الهلال على تتويج فريقه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنه موسم استثنائي .

وقال سلمان الفرج: " ألف مبروك للجمهور، ونحن وعدناهم من آسيا أننا نفوز بالدوري وكأس الملك.. وأهدي هذه البطولة لوالدي".

وأضاف: بالرغم أن النصر في الشوط الثاني كان أفضل لكن تمكن فريقنا من الاستفادة من التفاصيل الصغيرة، ونحن نستحق الفوز".

وتابع:"النصر وضعه غير مستقر,حيث أنه خسر نقاط كثيرة ، ونحن تمكنا من السيطرة على المباراة حيث أن خطوطنا كانت متقاربة ولن نشعر بضغط ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

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