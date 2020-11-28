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جستنيه يفتح النار على النصر بتعليق ساخر:" بالدوري والكأس موجوع " 

Time منذ 9 دقائق
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جستنيه يفتح النار على النصر بتعليق ساخر:" بالدوري والكأس موجوع " 

ماجد محمد (صدى):
سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه من النصر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من الهلال في نهائي كأس الملك.

وقال " جستنيه ":" كله من مين؟، من بتاع المشروع فينك ياحبيبنا يامشروع، ضعت أنت ولا ضاع المشروع درونالك جمعة وسبت وربوع، صوتك خافت ماهو مسموع ".

وهاجم " جستنيه " النصر، قائلا:" عارفينه مين هو؟، هو في غيره، شرارة من بعده النصر، خط أحمر من الفرح ممنوع، بالدوري والكأس موجوع ".

وتابع:" كله من شرارة، ويلي يعرف أسراره، بتاع مين، بتاع المشروع ".

وكان فريق الهلال حقق فوزًا على نظيره النصر في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدفين مقابل هدف.

وافتتح أهداف اللقاء يانج هيون سوو للهلال في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف بافيتيميي جوميز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ثم قلص أيمن يحيى سالم النتيجة بهدف للنصر.

يذكر، أن نادي الهلال قد حصد تلك البطولة منذ 3 مواسم وتحديدًا في 2016-2017 على حساب الأهلي.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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