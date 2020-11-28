الصبحان: العالم يبحث عن لقاح كوفيد والنصر يبحث عن لقاح ضد الهلال "فيديو"

نواف السالم (صدى):
علق حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات" على فوز الهلال بكأس الملك على حساب نادي النصر.
وقال الصبحان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لفخر آسيا وزعيم آسيا وفخر العرب. "
وتابع: "كما قلت لكم بالأمس فوز هلالي .. وألف مبروك .. هذا النادي أفضل فريق يلعب كرة قدم حقيقية فيها تصحيح للنظر .. فيها مزاج عالي لأصحاب الذوق الرفيع.. لعب الهلال ماركة فخمة فخمة" .
وأضاف: قلت مستحيل النصر يفوز .. العالم يبحث عن علاج لقاح كوفيد والنصر يبحث عن لقاح ضد مرص اسمه الهلال.. كبير يا هلال كبير".