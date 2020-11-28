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الصبحان: العالم يبحث عن لقاح كوفيد والنصر يبحث عن لقاح ضد الهلال "فيديو"

Time منذ 20 دقيقة
Views 1536
الصبحان: العالم يبحث عن لقاح كوفيد والنصر يبحث عن لقاح ضد الهلال "فيديو"

نواف السالم (صدى):
علق حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات" على فوز الهلال بكأس الملك على حساب نادي النصر.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لفخر آسيا وزعيم آسيا وفخر العرب. "

وتابع: "كما قلت لكم بالأمس فوز هلالي .. وألف مبروك .. هذا النادي أفضل فريق يلعب كرة قدم حقيقية فيها تصحيح للنظر .. فيها مزاج عالي لأصحاب الذوق الرفيع.. لعب الهلال ماركة فخمة فخمة" .

وأضاف: قلت مستحيل النصر يفوز .. العالم يبحث عن علاج لقاح كوفيد والنصر يبحث عن لقاح ضد مرص اسمه الهلال.. كبير يا هلال كبير".

 

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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