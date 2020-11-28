بالفيديو.. وزير الرياضة يهدي قميص المنتخب لـ الأمير فيصل بن بندر

نواف السالم (صدى):
حضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نيابة عن ، والذي فاز فيها الهلال على النصر.
وقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قميص المنتخب السعودي هدية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أناب الأمير فيصل بن بندر، لحضور نهائي أغلى الكؤوس؛ وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، ومنح صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.