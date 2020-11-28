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بالفيديو.. وزير الرياضة يهدي قميص المنتخب لـ الأمير فيصل بن بندر

Time منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. وزير الرياضة يهدي قميص المنتخب لـ الأمير فيصل بن بندر

نواف السالم (صدى):
حضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نيابة عن ، والذي فاز فيها الهلال على النصر.

وقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قميص المنتخب السعودي هدية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أناب الأمير فيصل بن بندر، لحضور نهائي أغلى الكؤوس؛ وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، ومنح صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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