بالفيديو.. محمد ‏الدعيع يتباهى بالهلال:" أثبت أنه كبير آسيا "

طلال الغامدي (صدى):
علق حارس مرمى الهلال السابق محمد الدعيع، على تتويج الهلال بكأس الملك بعد فوزه الثمين على النصر في نهائي كأس الملك.
وقال " الدعيع ":" مبروك للأمة الهلالية.. الهلال أثبت أنه كبير آسيا "، مضيفا:" ألف مبروك لإدارة نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شرف الهلال والجهاز الفني ".
وتابع " الدعيع ":" لاعبو الهلال أثبتوا اليوم أن الهلال كبير آسيا بعد الفوز على المنافس التقليدي للهلال خلال 5 سنوات 3 مرات متتالية أثبت أن الهلال فريق يستحق التتويج ".
وكان نادي الهلال تغلب بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.