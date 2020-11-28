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بالفيديو.. محمد ‏الدعيع يتباهى بالهلال:" أثبت أنه كبير آسيا "

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. محمد ‏الدعيع يتباهى بالهلال:" أثبت أنه كبير آسيا "

طلال الغامدي (صدى):
علق حارس مرمى الهلال السابق محمد الدعيع، على تتويج الهلال بكأس الملك بعد فوزه الثمين على النصر في نهائي كأس الملك.

وقال " الدعيع ":" مبروك للأمة الهلالية.. الهلال أثبت أنه كبير آسيا "، مضيفا:"  ألف مبروك لإدارة نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شرف الهلال والجهاز الفني ".

وتابع " الدعيع ":" لاعبو الهلال أثبتوا اليوم أن الهلال كبير آسيا بعد الفوز على المنافس التقليدي للهلال خلال 5 سنوات 3 مرات متتالية أثبت أن الهلال فريق يستحق التتويج ".

وكان نادي الهلال تغلب بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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