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‏ياسر القحطاني:" مبروك للزعيم وهاردلك للنصر " 

Time منذ 46 دقيقة
Views 1493
‏ياسر القحطاني:" مبروك للزعيم وهاردلك للنصر " 

ماجد محمد (صدى):
علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني، على فوز الهلال على النصر بثنائية وتتويجه بطلا لكأس الملك، قائلا:" ألف مبروك للزعيم والزعماء الفوز بأغلى البطولات كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين ".

وأضاف " القحطاني ":" مبروك لأبو الجوهرة وإدارته ومبروك للجهاز الإداري والفني ومليون مبروك لنجومنا الأبطال، وهاردلك لشقيقنا النصر ".

وتابع:" مباراة كانت رائعة جداً تليق بالنهائي الكبير، مبروك للأمة الهلالية ".

وكان  نادي الهلال، فاز بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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