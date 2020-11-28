‏ياسر القحطاني:" مبروك للزعيم وهاردلك للنصر " 

ماجد محمد (صدى):
علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني، على فوز الهلال على النصر بثنائية وتتويجه بطلا لكأس الملك، قائلا:" ألف مبروك للزعيم والزعماء الفوز بأغلى البطولات كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين ".
وأضاف " القحطاني ":" مبروك لأبو الجوهرة وإدارته ومبروك للجهاز الإداري والفني ومليون مبروك لنجومنا الأبطال، وهاردلك لشقيقنا النصر ".
وتابع:" مباراة كانت رائعة جداً تليق بالنهائي الكبير، مبروك للأمة الهلالية ".
وكان نادي الهلال، فاز بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.