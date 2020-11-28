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جستنيه يطقطق على النصر: الأصفراني يتغيب مجددا عن كأس الملك لأكثر من 30 عام

Time منذ 59 دقيقة
Views 2068
جستنيه يطقطق على النصر: الأصفراني يتغيب مجددا عن كأس الملك لأكثر من 30 عام

ماجد محمد (صدى):
تلقى نادي النصر انتقادات لاذعة وهجوم شديد بعد هزيمته الثقيلة أمام الهلال في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي، والتي انتهت بتتويج الأخير ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه

وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على هزيمة نادي النصر أمام الهلال، مؤكدا أنه الفريق تغيب مجددا عن البطولة لأكثر من 30 عاما .

وقال جستنيه : "‏ألف مبروك للهلال ولكل الهلالين فوزاً ثميناً أمام غريمه التقليدي النصر وبطلاً لكأس الملك وحظاً أوفر لفارس نجد الذي أبلى بلاءً حسناً وياللا عمر عافية مع بطولة أخرى وأمل يتجدد من جديد للأصفرني وليمتد غيابه عن تحقيق هذه البطولة طويلاً إلى أكثر من 30سنة".

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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