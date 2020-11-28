جستنيه يطقطق على النصر: الأصفراني يتغيب مجددا عن كأس الملك لأكثر من 30 عام

ماجد محمد (صدى):
تلقى نادي النصر انتقادات لاذعة وهجوم شديد بعد هزيمته الثقيلة أمام الهلال في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي، والتي انتهت بتتويج الأخير ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه
وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على هزيمة نادي النصر أمام الهلال، مؤكدا أنه الفريق تغيب مجددا عن البطولة لأكثر من 30 عاما .
وقال جستنيه : "ألف مبروك للهلال ولكل الهلالين فوزاً ثميناً أمام غريمه التقليدي النصر وبطلاً لكأس الملك وحظاً أوفر لفارس نجد الذي أبلى بلاءً حسناً وياللا عمر عافية مع بطولة أخرى وأمل يتجدد من جديد للأصفرني وليمتد غيابه عن تحقيق هذه البطولة طويلاً إلى أكثر من 30سنة".