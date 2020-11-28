شاهد.. فرحة عارمة لجماهير الهلال بعد التتويج بكأس الملك

نواف السالم (صدى):
وثق مقطع فرحة عارمة لجماهير الهلال بعد تتويج الزعيم بطلاً لكأس الملك للمرة التاسعة، حيث انتزع الهلال فوزا ثمينا من النصر بثنائية في نهائي كأس الملك.
وكان الهلال، فاز بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.
وسجل النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال، هدف التقدم لفريقه، في مرمى النصر، كما أحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في شباك النصر عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.