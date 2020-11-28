سامي الجابر معلقا على فوز الهلال : مبروك هذا الاستثناء المستحق

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال السابق سامي الجابر على فوز نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه
وقال الجابر عبر حسابه في تويتر: "أن تفرح أكثر، أن تنجز أكثر، مبروك للمدرج الفخم و لإدارة الفريق و لمدرب الفريق و الجهازين الفني والإداري ولنجوم الفريق هذا الاستثناء المستحق"
وأضاف: "كأس خادم الحرمين الشريفين يطرز بجماله وقيمته منجز كأس القارة و دوري سمو الأمير محمد بن سلمان" ٠
يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال تغلب بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.