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سامي الجابر معلقا على فوز الهلال : مبروك هذا الاستثناء المستحق

Time منذ ساعة
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سامي الجابر معلقا على فوز الهلال : مبروك هذا الاستثناء المستحق

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال السابق سامي الجابر على فوز نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه

وقال الجابر عبر حسابه في تويتر: "أن تفرح أكثر، أن تنجز أكثر، مبروك للمدرج الفخم و لإدارة الفريق و لمدرب الفريق و الجهازين الفني والإداري ولنجوم الفريق هذا الاستثناء المستحق"

وأضاف: "كأس خادم الحرمين الشريفين يطرز بجماله وقيمته منجز كأس القارة و دوري سمو الأمير محمد بن سلمان" ٠

يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال تغلب بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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